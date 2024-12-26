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БпЛА ударили во двор 16-этажки – последствия атаки дроном по Харькову

Происшествия 18:33   26.12.2024
Оксана Якушко
БпЛА ударили во двор 16-этажки – последствия атаки дроном по Харькову

26 декабря около 14:45 россияне нанесли удар дроном по Индустриальному району Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Беспилотник попал во двор 16-этажки.

В доме выбиты окна, повреждены три автомобиля. Без пострадавших.

Предварительно, россияне применили ударный БПЛА «Молния-1».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 18:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 декабря около 14:45 россияне нанесли удар дроном по Индустриальному району Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.".