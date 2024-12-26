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БпЛА вдарили у двір 16-поверхівки – наслідки атаки дроном по Харкову

Події 18:33   26.12.2024
Оксана Якушко
БпЛА вдарили у двір 16-поверхівки – наслідки атаки дроном по Харкову

26 грудня близько 14:45 росіяни завдали удару дроном по Індустріальному району Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Безпілотник влучив у двір 16-поверхівки.

У будинку вибиті вікна, пошкоджені три авто. Без постраждалих.

Попередньо, росіяни застосували ударний БпЛА «Молния-1».

Читайте також: По Харкову вдарив БпЛА «Молния» – Терехов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 18:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 грудня близько 14:45 росіяни завдали удару дроном по Індустріальному району Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.".