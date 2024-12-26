БпЛА вдарили у двір 16-поверхівки – наслідки атаки дроном по Харкову
26 грудня близько 14:45 росіяни завдали удару дроном по Індустріальному району Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Безпілотник влучив у двір 16-поверхівки.
У будинку вибиті вікна, пошкоджені три авто. Без постраждалих.
Попередньо, росіяни застосували ударний БпЛА «Молния-1».
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- Категорії: Події, Харків; Теги: дрон, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 18:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 грудня близько 14:45 росіяни завдали удару дроном по Індустріальному району Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.".