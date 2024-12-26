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По Харкову вдарив БпЛА «Молния» – Терехов

Події 15:39   26.12.2024
Вікторія Яковенко
По Харкову вдарив БпЛА «Молния» – Терехов Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

ЗС РФ завдали удару по Харкову БпЛА типу «Молния».

«Внаслідок влучання – пошкоджено скління багатоквартирного будинку та авто. На дану хвилину без постраждалих», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 15:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗС РФ завдали удару по Харкову БпЛА типу «Молния».".