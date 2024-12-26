По Харкову вдарив БпЛА «Молния» – Терехов
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
ЗС РФ завдали удару по Харкову БпЛА типу «Молния».
«Внаслідок влучання – пошкоджено скління багатоквартирного будинку та авто. На дану хвилину без постраждалих», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БПЛА, молния, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 15:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗС РФ завдали удару по Харкову БпЛА типу «Молния».".