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По Харькову ударил БпЛА «Молния» — Терехов

Происшествия 15:39   26.12.2024
Виктория Яковенко
По Харькову ударил БпЛА «Молния» — Терехов Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

ВС РФ нанесли удар по Харькову БпЛА типа «Молния».

«В результате попадания – повреждено остекление многоквартирного дома и авто. На данный момент без пострадавших», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 15:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ нанесли удар по Харькову БпЛА типа «Молния».".