По Харькову ударил БпЛА «Молния» — Терехов
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
ВС РФ нанесли удар по Харькову БпЛА типа «Молния».
«В результате попадания – повреждено остекление многоквартирного дома и авто. На данный момент без пострадавших», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Игорь Терехов, молния, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 15:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ нанесли удар по Харькову БпЛА типа «Молния».".