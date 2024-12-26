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ГСЧС показали фото, как российскую ракету Х-59 уничтожили в Харькове

Происшествия 20:30   26.12.2024
Оксана Якушко
ГСЧС показали фото, как российскую ракету Х-59 уничтожили в Харькове

Ранее сообщали, что в Харькове нашли ракету Х-59, которая не сдетонировала во время массированной атаки.

Пиротехники обнаружили крылатую ракету Х-59, выпущенную врагом, на территории частного домовладения в Харькове, сообщили в ГСЧС.

Они изъяли опасный боеприпас и уничтожили его на взрывной площадке.

25 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что вражеская ракета Х-59 упала на территорию частного двора.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 20:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее сообщали, что в Харькове нашли ракету Х-59, которая не сдетонировала во время массированной атаки.".