ГСЧС показали фото, как российскую ракету Х-59 уничтожили в Харькове

Ранее сообщали, что в Харькове нашли ракету Х-59, которая не сдетонировала во время массированной атаки.

Пиротехники обнаружили крылатую ракету Х-59, выпущенную врагом, на территории частного домовладения в Харькове, сообщили в ГСЧС.

Они изъяли опасный боеприпас и уничтожили его на взрывной площадке.

25 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что вражеская ракета Х-59 упала на территорию частного двора.