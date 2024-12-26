ГСЧС показали фото, как российскую ракету Х-59 уничтожили в Харькове
Ранее сообщали, что в Харькове нашли ракету Х-59, которая не сдетонировала во время массированной атаки.
Пиротехники обнаружили крылатую ракету Х-59, выпущенную врагом, на территории частного домовладения в Харькове, сообщили в ГСЧС.
Они изъяли опасный боеприпас и уничтожили его на взрывной площадке.
25 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что вражеская ракета Х-59 упала на территорию частного двора.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, ракета Х-59, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 20:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее сообщали, что в Харькове нашли ракету Х-59, которая не сдетонировала во время массированной атаки.".