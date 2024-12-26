ДСНС показали фото, як російську ракету Х-59 знищили у Харкові
Раніше повідомляли, що у Харкові знайшли ракету Х-59, яка не здетонувала під час масованої атаки.
Піротехніки виявили крилату ракету Х-59, випущену ворогом, на території приватного домоволодіння у Харкові, повідомили в ДСНС.
Вони вилучили небезпечний боєприпас та знищили його на підривному майданчику.
25 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що ворожа ракета Х-59 впала на територію приватного двору.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, ракета Х-59, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 20:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Раніше повідомляли, що у Харкові знайшли ракету Х-59, яка не здетонувала під час масованої атаки.".