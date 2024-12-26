ДСНС показали фото, як російську ракету Х-59 знищили у Харкові

Раніше повідомляли, що у Харкові знайшли ракету Х-59, яка не здетонувала під час масованої атаки.

Піротехніки виявили крилату ракету Х-59, випущену ворогом, на території приватного домоволодіння у Харкові, повідомили в ДСНС.

Вони вилучили небезпечний боєприпас та знищили його на підривному майданчику.

25 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що ворожа ракета Х-59 впала на територію приватного двору.