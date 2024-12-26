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ДСНС показали фото, як російську ракету Х-59 знищили у Харкові

Події 20:30   26.12.2024
Оксана Якушко
ДСНС показали фото, як російську ракету Х-59 знищили у Харкові

Раніше повідомляли, що у Харкові знайшли ракету Х-59, яка не здетонувала під час масованої атаки.

Піротехніки виявили крилату ракету Х-59, випущену ворогом, на території приватного домоволодіння у Харкові, повідомили в ДСНС.

Вони вилучили небезпечний боєприпас та знищили його на підривному майданчику.

25 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що ворожа ракета Х-59 впала на територію приватного двору.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 20:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Раніше повідомляли, що у Харкові знайшли ракету Х-59, яка не здетонувала під час масованої атаки.".