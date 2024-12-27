Россияне снова атаковали Харьковщину, ранен мужчина

27 декабря около 11:00 россияне обстреляли село Редкодуб Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Взрывное ранение получил 58-летний мужчина.

В населенном пункте повреждены частные домовладения и хозяйственные помещения.

Ранее стало известно, что ситуация на Купянском направлении существенно не изменилась и остается под контролем СОУ. Но РФ активизировалась на Купянщине, Двуречанское направление становится опаснее.