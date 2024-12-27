Россияне снова атаковали Харьковщину, ранен мужчина
27 декабря около 11:00 россияне обстреляли село Редкодуб Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Взрывное ранение получил 58-летний мужчина.
В населенном пункте повреждены частные домовладения и хозяйственные помещения.
Ранее стало известно, что ситуация на Купянском направлении существенно не изменилась и остается под контролем СОУ. Но РФ активизировалась на Купянщине, Двуречанское направление становится опаснее.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Купянщина, обстрел, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 18:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 декабря около 11:00 россияне обстреляли село Редкодуб Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".