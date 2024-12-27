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Россияне снова атаковали Харьковщину, ранен мужчина

Происшествия 18:08   27.12.2024
Оксана Якушко
Россияне снова атаковали Харьковщину, ранен мужчина

27 декабря около 11:00 россияне обстреляли село Редкодуб Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Взрывное ранение получил 58-летний мужчина.

В населенном пункте повреждены частные домовладения и хозяйственные помещения.

Ранее стало известно, что ситуация на Купянском направлении существенно не изменилась и остается под контролем СОУ. Но РФ активизировалась на Купянщине, Двуречанское направление становится опаснее.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 18:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 декабря около 11:00 россияне обстреляли село Редкодуб Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".