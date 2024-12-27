Росіяни знову атакували Харківщину, поранили чоловіка

27 грудня близько 11:00 росіяни обстріляли село Рідкодуб Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Вибухове поранення отримав 58-річний чоловік.

У населеному пункті пошкоджені приватні домоволодіння та господарські приміщення.

Раніше стало відомо, що ситуація на Куп’янському напрямі суттєво не змінилася та залишається під контролем СОУ. Але РФ активізувалася на Куп’янщині, Дворічанський напрямок стає небезпечнішим.