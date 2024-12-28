Восемь КАБов и 14 НАР «прилетели» по северу Харьковщины за сутки – ВСУ

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло два вражеских штурма в районе Волчанска. Оккупанты нанесли шесть авиаударов с использованием восьми КАБов, 14 НАР, а также 91 удар дронами-камикадзе, сообщили в ОТГВ «Харьков».

Противник совершил 450 обстрелов позиций защитников Украины.

Потери врага за прошедшие сутки на этом участке фронта составили 72 человека, из них безвозвратные – 30, санитарные – 42.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 59 единиц вооружения и военной техники, в частности: танк, ББМ, семь артиллерийских систем, противотанковое средство, 14 автомобилей, четыре единицы спецтехники и 31 БпЛА.

Уничтожено: 99 укрытий для личного состава и стартовая позиция запуска БпЛА.