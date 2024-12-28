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Восемь КАБов и 14 НАР «прилетели» по северу Харьковщины за сутки – ВСУ

Фронт 10:25   28.12.2024
Виктория Яковенко
Восемь КАБов и 14 НАР «прилетели» по северу Харьковщины за сутки – ВСУ Фото: ОТГВ «Харьков»

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло два вражеских штурма в районе Волчанска. Оккупанты нанесли шесть авиаударов с использованием восьми КАБов, 14 НАР, а также 91 удар дронами-камикадзе, сообщили в ОТГВ «Харьков».

Противник совершил 450 обстрелов позиций защитников Украины.

Потери врага за прошедшие сутки на этом участке фронта составили 72 человека, из них безвозвратные – 30, санитарные – 42.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 59 единиц вооружения и военной техники, в частности: танк, ББМ, семь артиллерийских систем, противотанковое средство, 14 автомобилей, четыре единицы спецтехники и 31 БпЛА.

Уничтожено: 99 укрытий для личного состава и стартовая позиция запуска БпЛА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2024 в 10:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло два вражеских штурма в районе Волчанска. Оккупанты нанесли шесть авиаударов с использованием восьми КАБов, 14 НАР.".