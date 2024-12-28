Восемь КАБов и 14 НАР «прилетели» по северу Харьковщины за сутки – ВСУ
Фото: ОТГВ «Харьков»
За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло два вражеских штурма в районе Волчанска. Оккупанты нанесли шесть авиаударов с использованием восьми КАБов, 14 НАР, а также 91 удар дронами-камикадзе, сообщили в ОТГВ «Харьков».
Противник совершил 450 обстрелов позиций защитников Украины.
Потери врага за прошедшие сутки на этом участке фронта составили 72 человека, из них безвозвратные – 30, санитарные – 42.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 59 единиц вооружения и военной техники, в частности: танк, ББМ, семь артиллерийских систем, противотанковое средство, 14 автомобилей, четыре единицы спецтехники и 31 БпЛА.
Уничтожено: 99 укрытий для личного состава и стартовая позиция запуска БпЛА.
Читайте также: ОВА: на Харьковщине сбивали вражеские БпЛА, нашли неразорванную часть «Шахеда»
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, КАБ, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Восемь КАБов и 14 НАР «прилетели» по северу Харьковщины за сутки – ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 декабря 2024 в 10:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло два вражеских штурма в районе Волчанска. Оккупанты нанесли шесть авиаударов с использованием восьми КАБов, 14 НАР.".