Вісім КАБів та 14 НАР «прилетіли» по півночі Харківщини за добу – ЗСУ
Фото: ОТУВ “Харків”
Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два ворожих штурми в районі Вовчанська. Окупанти завдали шість авіаударів із використанням вісьмох КАБів, 14 НАР, а також 91 удар дронами-камікадзе, повідомили в ОТУВ «Харків».
Супротивник здійснив 450 обстрілів позицій захисників України.
Втрати ворога за минулу добу на цій ділянці фронту склали 72 особи, з них безповоротні – 30, санітарні – 42.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 59 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: танк, ББМ, сім артилерійських систем, протитанковий засіб, 14 автомобілів, чотири одиниці спецтехніки та 31 БпЛА.
Знищено: 99 укриттів для особового складу та стартова позиція запуску БпЛА.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, КАБ, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2024 в 10:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два ворожих штурми в районі Вовчанська. Окупанти завдали шість авіаударів із використанням вісьмох КАБів, 14 НАР.".