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Вісім КАБів та 14 НАР «прилетіли» по півночі Харківщини за добу – ЗСУ

Фронт 10:25   28.12.2024
Вікторія Яковенко
Вісім КАБів та 14 НАР «прилетіли» по півночі Харківщини за добу – ЗСУ Фото: ОТУВ “Харків”

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два ворожих штурми в районі Вовчанська. Окупанти завдали шість авіаударів із використанням вісьмох КАБів, 14 НАР, а також 91 удар дронами-камікадзе, повідомили в ОТУВ «Харків».

Супротивник здійснив 450 обстрілів позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу на цій ділянці фронту склали 72 особи, з них безповоротні – 30, санітарні – 42.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 59 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: танк, ББМ, сім артилерійських систем, протитанковий засіб, 14 автомобілів, чотири одиниці спецтехніки та 31 БпЛА.

Знищено: 99 укриттів для особового складу та стартова позиція запуску БпЛА.

Читайте також: На Харківщині збивали ворожі дрони, знайшли нерозірвану частину «шахеду» – ОВА

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2024 в 10:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два ворожих штурми в районі Вовчанська. Окупанти завдали шість авіаударів із використанням вісьмох КАБів, 14 НАР.".