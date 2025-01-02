Более 2,5 тысячи домов повредила РФ в 2024-м – новая статистика Терехова
Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал очередную статистику последствий обстрелов армии РФ Харькова. В этот раз городской голова акцентирует внимание на повреждениях жилищного фонда.
«Да, цифры утомляют. Но за ними стоит правда. Правда о тысячах разрушенных россией окон, крыш и домов. Мы фиксируем каждую утрату. Потому что эти данные – доказательства. Для мира. Для трибунала. Для истории. Чтобы никто никогда не смог сказать: «этого не было», — пишет мэр.
По данным Терехова, в 2024 году оккупанты повредили в Харькове 2658 домов. В результате ударов пострадали 34992 окон в квартирах, из них 33427 – уже закрыты.
В местах общего использования повреждено 12833 окон, закрыто – 12476.
Пострадала 781 кровля, коммунальщики отремонтировали 525 из них.
«Коммунальщики уже закрыли практически 100% контуров и отремонтировали две трети крыш. Дальнейшие работы продолжаются. Шаг за шагом, совместными усилиями города, государства, партнеров, волонтеров, мы обязательно восстановим наш Харьков!», — отметил Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дома, Игорь Терехов, обстрел, окна, статистика, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 12:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал очередную статистику последствий обстрелов Харькова. В этот раз городской голова акцентирует внимание на повреждениях жилищного фонда.".