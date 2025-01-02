Понад 2,5 тисячі будинків пошкодила РФ у 2024-му – нова статистика Терехова
Мер Харкова Ігор Терехов опублікував чергову статистику наслідків обстрілів армії РФ Харкова. Цього разу міський голова акцентує на пошкодженнях житлового фонду.
«Так, цифри втомлюють. Але за ними стоїть правда. Правда про тисячі зруйнованих росією вікон, дахів і будинків. Ми фіксуємо кожну втрату. Бо ці дані — докази. Для світу. Для трибуналу. Для історії. Щоб ніхто ніколи не зміг сказати: «Цього не було», – пише мер.
За даними Терехова, у 2024-му році окупанти пошкодили у Харкові 2658 будинків. Внаслідок ударів постраждали 34992 вікон у квартирах, з них 33427 – вже закриті.
У місцях загального користування пошкоджено 12833 вікон, закрито – 12476.
Постраждала 781 покрівля, комунальники відремонтували 525 з них.
«Комунальники вже закрили практично 100% контурів і відремонтували дві третини дахів. Подальші роботи тривають. Крок за кроком, спільними зусиллями міста, держави, партнерів, волонтерів ми обовʼязково відновимо наш Харків!», – зазначив Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 12:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов опублікував чергову статистику наслідків обстрілів армії РФ Харкова. Цього разу міський голова акцентує на пошкодженнях житлового фонду.".