Спасение четырехлапого в Богодуховском районе: в ГСЧС показали видео операции
Как уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, события происходили в селе Мусийки.
Утром щенок упал в заброшенный колодец и не смог из него выбраться. На помощь поспешили спасатели.
«С помощью веревки один из них спустился на дно колодца и вытащил бедного четырехлапого. К счастью, собачка не пострадала», – написали спасатели.
Видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Теперь песик вновь дома, под присмотром хозяев, добавили спасатели.
Читайте также: Из-за «прилета» горело здание в Боровой – подробности от ГСЧС
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, спасатели, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Спасение четырехлапого в Богодуховском районе: в ГСЧС показали видео операции»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 15:31;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, события происходили в селе Мусийки.".