Спасение четырехлапого в Богодуховском районе: в ГСЧС показали видео операции

Как уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, события происходили в селе Мусийки.

Утром щенок упал в заброшенный колодец и не смог из него выбраться. На помощь поспешили спасатели.

«С помощью веревки один из них спустился на дно колодца и вытащил бедного четырехлапого. К счастью, собачка не пострадала», – написали спасатели.

Видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Теперь песик вновь дома, под присмотром хозяев, добавили спасатели.