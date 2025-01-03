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Спасение четырехлапого в Богодуховском районе: в ГСЧС показали видео операции

Происшествия 15:31   03.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Спасение четырехлапого в Богодуховском районе: в ГСЧС показали видео операции

Как уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, события происходили в селе Мусийки.

Утром щенок упал в заброшенный колодец и не смог из него выбраться. На помощь поспешили спасатели.

«С помощью веревки один из них спустился на дно колодца и вытащил бедного четырехлапого. К счастью, собачка не пострадала», – написали спасатели.

Видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Теперь песик вновь дома, под присмотром хозяев, добавили спасатели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 15:31;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, события происходили в селе Мусийки.".