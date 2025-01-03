Порятунок чотирилапого на Богодухівщині: у ДСНС показали відео операції

Як уточнили у ГУ ДСНС України в Харківській області, події відбувалися у селі Мусійки.

Вранці щеня впало в покинуту криницю і не змогло з неї вибратися. На допомогу поспішили рятувальники.

“За допомогою мотузки один із них спустився на дно колодязя та витяг бідолашного чотирилапого. На щастя, собачка не постраждала”, – написали рятувальники.

Відео: ГУ ДСНС України в Харківській області

Тепер песик знову вдома, під наглядом господарів, додали рятувальники.