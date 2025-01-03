Порятунок чотирилапого на Богодухівщині: у ДСНС показали відео операції
Як уточнили у ГУ ДСНС України в Харківській області, події відбувалися у селі Мусійки.
Вранці щеня впало в покинуту криницю і не змогло з неї вибратися. На допомогу поспішили рятувальники.
“За допомогою мотузки один із них спустився на дно колодязя та витяг бідолашного чотирилапого. На щастя, собачка не постраждала”, – написали рятувальники.
Відео: ГУ ДСНС України в Харківській області
Тепер песик знову вдома, під наглядом господарів, додали рятувальники.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, спасатели, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 15:31;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як уточнили у ГУ ДСНС України в Харківській області, події відбувалися у селі Мусійки.".