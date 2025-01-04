Ночью на Харьковщине сбивали вражеские дроны

В ночь на 4 января (с 19:00 3 января) россияне атаковали Украину 81 беспилотником, в том числе Shahed.

Как информирует командование Воздушных сил ВСУ, ПВО сбила 34 дрона в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Остальные 47 беспилотников были локально потеряны — без негативных последствий. Однако сбитые дроны повредили частные дома на Черниговщине и Сумщине. Пострадавшим оказывают помощь.