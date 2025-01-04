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Ночью на Харьковщине сбивали вражеские дроны

Происшествия 09:31   04.01.2025
Елена Нагорная
Ночью на Харьковщине сбивали вражеские дроны

В ночь на 4 января (с 19:00 3 января) россияне атаковали Украину 81 беспилотником, в том числе Shahed.

Как информирует командование Воздушных сил ВСУ, ПВО сбила 34 дрона в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Остальные 47 беспилотников были локально потеряны — без негативных последствий. Однако сбитые дроны повредили частные дома на Черниговщине и Сумщине. Пострадавшим оказывают помощь.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 09:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 4 января (с 19:00 3 января) россияне атаковали Украину 81 беспилотником, в том числе Shahed.".