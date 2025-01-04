Уночі на Харківщині збивали ворожі дрони

У ніч проти 4 січня (з 19:00 3 січня) росіяни атакували Україну 81 безпілотником, у тому числі Shahed.

Як інформує командування Повітряних сил ЗСУ, ППО збила 34 дрони у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Решта 47 безпілотників були локально втрачені – без негативних наслідків. Проте збиті дрони пошкодили приватні будинки на Чернігівщині та Сумщині. Постраждалим надають допомогу.