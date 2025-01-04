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Потери врага на севере области за сутки назвали в ОТГ «Харьков»

Фронт 10:55   04.01.2025
Елена Нагорная
Потери врага на севере области за сутки назвали в ОТГ «Харьков» Фото: ОТГ «Харьков»

На севере Харьковщины за минувшие сутки потери ВС РФ составили 72 солдата, из которых 24 были ликвидированы, а 48 — ранены, информирует ОТГ «Харьков» в утренней сводке.

Также противник потерял уничтоженными и поврежденными 67 единиц вооружения и военной техники, в том числе три ББМ, шесть артсистем, семь автомобилей, пять единиц спецтехники и 46 БпЛА.

Кроме этого были уничтожены 72 укрытия личного состава, три стартовые позиции запуска БпЛА, четыре места хранения боеприпасов и место хранения горюче-смазочных материалов.

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. За минувшие сутки враг дважды пытался штурмовать в районе Волчанска, нанес 60 ударов дронами-камикадзе и совершил 430 обстрелов позиций защитников.

Читайте также: Силы обороны отбивали атаки ВС РФ в районе Волчанска и на Купянщине — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 10:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины за минувшие сутки потери ВС РФ составили 72 солдата, из которых 24 были ликвидированы, а 48 — ранены, информирует ОТГ «Харьков» в утренней сводке.".