Потери врага на севере области за сутки назвали в ОТГ «Харьков»

На севере Харьковщины за минувшие сутки потери ВС РФ составили 72 солдата, из которых 24 были ликвидированы, а 48 — ранены, информирует ОТГ «Харьков» в утренней сводке.

Также противник потерял уничтоженными и поврежденными 67 единиц вооружения и военной техники, в том числе три ББМ, шесть артсистем, семь автомобилей, пять единиц спецтехники и 46 БпЛА.

Кроме этого были уничтожены 72 укрытия личного состава, три стартовые позиции запуска БпЛА, четыре места хранения боеприпасов и место хранения горюче-смазочных материалов.

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. За минувшие сутки враг дважды пытался штурмовать в районе Волчанска, нанес 60 ударов дронами-камикадзе и совершил 430 обстрелов позиций защитников.