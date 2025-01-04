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Втрати ворога на півночі області за добу назвали в ОТУ «Харків»

Фронт 10:55   04.01.2025
Олена Нагорна
Втрати ворога на півночі області за добу назвали в ОТУ «Харків» Фото: ОТУ “Харків”

На півночі Харківщини минулої доби втрати ЗС РФ склали 72 солдати, з яких 24 було ліквідовано, а 48 – поранено, інформує ОТУ «Харків» у ранковому зведенні.

Також супротивник втратив знищеними та пошкодженими 67 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема три ББМ, шість артсистем, сім автомобілів, п’ять одиниць спецтехніки та 46 БпЛА.

Окрім цього знищені 72 укриття особового складу, три стартові позиції запуску БпЛА, чотири місця зберігання боєприпасів та місце зберігання пально-мастильних матеріалів.

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Минулої доби ворог двічі намагався штурмувати в районі Вовчанська, завдав 60 ударів дронами-камікадзе та здійснив 430 обстрілів позицій захисників.

Читайте також: Сили оборони відбивали атаки РФ у районі Вовчанська та на Куп’янщині – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 10:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини минулої доби втрати ЗС РФ склали 72 солдати, з яких 24 було ліквідовано, а 48 – поранено, інформує ОТУ «Харків» у ранковому зведенні.".