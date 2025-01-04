Втрати ворога на півночі області за добу назвали в ОТУ «Харків»
На півночі Харківщини минулої доби втрати ЗС РФ склали 72 солдати, з яких 24 було ліквідовано, а 48 – поранено, інформує ОТУ «Харків» у ранковому зведенні.
Також супротивник втратив знищеними та пошкодженими 67 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема три ББМ, шість артсистем, сім автомобілів, п’ять одиниць спецтехніки та 46 БпЛА.
Окрім цього знищені 72 укриття особового складу, три стартові позиції запуску БпЛА, чотири місця зберігання боєприпасів та місце зберігання пально-мастильних матеріалів.
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Минулої доби ворог двічі намагався штурмувати в районі Вовчанська, завдав 60 ударів дронами-камікадзе та здійснив 430 обстрілів позицій захисників.
Читайте також: Сили оборони відбивали атаки РФ у районі Вовчанська та на Куп’янщині – Генштаб
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: новини Харкова, ОТГВ "Харьков", фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Втрати ворога на півночі області за добу назвали в ОТУ «Харків»»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 10:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини минулої доби втрати ЗС РФ склали 72 солдати, з яких 24 було ліквідовано, а 48 – поранено, інформує ОТУ «Харків» у ранковому зведенні.".