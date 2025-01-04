Втрати ворога на півночі області за добу назвали в ОТУ «Харків»

На півночі Харківщини минулої доби втрати ЗС РФ склали 72 солдати, з яких 24 було ліквідовано, а 48 – поранено, інформує ОТУ «Харків» у ранковому зведенні.

Також супротивник втратив знищеними та пошкодженими 67 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема три ББМ, шість артсистем, сім автомобілів, п’ять одиниць спецтехніки та 46 БпЛА.

Окрім цього знищені 72 укриття особового складу, три стартові позиції запуску БпЛА, чотири місця зберігання боєприпасів та місце зберігання пально-мастильних матеріалів.

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Минулої доби ворог двічі намагався штурмувати в районі Вовчанська, завдав 60 ударів дронами-камікадзе та здійснив 430 обстрілів позицій захисників.