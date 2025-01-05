Сколько раз россияне атаковали за прошедшие сутки на Харьковщине — сводка ГШ

Россияне нанесли авиаудары у населенных пунктов Малые Проходы, Волчанские Хутора, Охримовка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошли две вражеские атаки возле населенных пунктов Старица и Волчанск, россияне активно привлекали бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмы у Загрызового и Петропавловки.