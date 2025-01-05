Сколько раз россияне атаковали за прошедшие сутки на Харьковщине — сводка ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
Россияне нанесли авиаудары у населенных пунктов Малые Проходы, Волчанские Хутора, Охримовка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошли две вражеские атаки возле населенных пунктов Старица и Волчанск, россияне активно привлекали бомбардировочную авиацию.
На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмы у Загрызового и Петропавловки.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атака, Генштаб ВСУ, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публикации материала: 5 января 2025 в 08:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудары у населенных пунктов Малые Проходы, Волчанские Хутора, Охримовка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".