Скільки разів росіяни атакували минулої доби на Харківщині, розповів ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
Росіяни завдали авіаударів біля населених пунктів Малі Проходи, Вовчанські Хутори, Охрімівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
Минулої доби на Харківському напрямку відбулися дві ворожі атаки біля населених пунктів Стариця та Вовчанськ, росіяни активно залучали бомбардувальну авіацію.
На Куп’янському напрямку за добу відбулися чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурми біля Загризового та Петропавлівки.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2025 в 08:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали авіаударів біля населених пунктів Малі Проходи, Вовчанські Хутори, Охрімівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".