Сколько россиян за сутки ликвидировали воины ВСУ на Харьковском направлении
Фото: ОТГВ «Харьков»
Потери россиян за минувшие сутки на Харьковском направлении составили 99 существ, из них безвозвратные – 34, санитарные – 64, пленные – 1, сообщил ОТГВ «Харьков».
За прошедшие сутки россияне нанесли 5 авиаударов с использованием 5 КАБов, 37 НАР, а также 29 ударов дронами-камикадзе.
Также враг потерял уничтоженными и поврежденными 61 единицу вооружения и военной техники, в частности:
1 танк,
3 боевые бронированные машины,
3 артиллерийские системы,
13 автомобилей,
5 единиц спецтехники,
36 БпЛА.
Уничтожено:
77 укрытий для личного состава,
3 стартовые позиции запуска БпЛА,
2 места хранения горюче-смазочных материалов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 5 января 2025 в 12:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Потери россиян за минувшие сутки на Харьковском направлении составили 99 существ, из них безвозвратные – 34, санитарные – 64, пленные – 1, сообщил ОТГВ «Харьков».".