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Сколько россиян за сутки ликвидировали воины ВСУ на Харьковском направлении

Фронт 12:14   05.01.2025
Оксана Якушко
Сколько россиян за сутки ликвидировали воины ВСУ на Харьковском направлении Фото: ОТГВ «Харьков»

Потери россиян за минувшие сутки на Харьковском направлении составили 99 существ, из них безвозвратные – 34, санитарные – 64, пленные – 1, сообщил ОТГВ «Харьков».

За прошедшие сутки россияне нанесли 5 авиаударов с использованием 5 КАБов, 37 НАР, а также 29 ударов дронами-камикадзе.

Также враг потерял уничтоженными и поврежденными 61 единицу вооружения и военной техники, в частности:
1 танк,
3 боевые бронированные машины,
3 артиллерийские системы,
13 автомобилей,
5 единиц спецтехники,
36 БпЛА.

Уничтожено:
77 укрытий для личного состава,
3 стартовые позиции запуска БпЛА,
2 места хранения горюче-смазочных материалов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 января 2025 в 12:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Потери россиян за минувшие сутки на Харьковском направлении составили 99 существ, из них безвозвратные – 34, санитарные – 64, пленные – 1, сообщил ОТГВ «Харьков».".