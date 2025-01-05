Сколько россиян за сутки ликвидировали воины ВСУ на Харьковском направлении

Потери россиян за минувшие сутки на Харьковском направлении составили 99 существ, из них безвозвратные – 34, санитарные – 64, пленные – 1, сообщил ОТГВ «Харьков».

За прошедшие сутки россияне нанесли 5 авиаударов с использованием 5 КАБов, 37 НАР, а также 29 ударов дронами-камикадзе.

Также враг потерял уничтоженными и поврежденными 61 единицу вооружения и военной техники, в частности:

1 танк,

3 боевые бронированные машины,

3 артиллерийские системы,

13 автомобилей,

5 единиц спецтехники,

36 БпЛА.

Уничтожено:

77 укрытий для личного состава,

3 стартовые позиции запуска БпЛА,

2 места хранения горюче-смазочных материалов.