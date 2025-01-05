Скільки росіян за добу ліквідували захисники України на Харківському напрямку

Втрати росіян за минулу добу на Харківському напрямку становили 99 істот, з них безповоротні – 34, санітарні – 64, полонені – 1, повідомив ОТУВ “Харків”.

Минулої доби росіяни завдали 5 авіаударів з використанням 5 КАБів, 37 НАР, а також 29 ударів дронами-камікадзе.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 61 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк,

3 бойові броньовані машини,

3 артилерійські системи,

13 автомобілів,

5 одиниць спецтехніки,

36 БпЛА.

Знищено:

77 укриттів для особового складу,

3 стартові позиції запуску БпЛА,

2 місця зберігання пально-мастильних матеріалів.