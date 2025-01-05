Скільки росіян за добу ліквідували захисники України на Харківському напрямку
Втрати росіян за минулу добу на Харківському напрямку становили 99 істот, з них безповоротні – 34, санітарні – 64, полонені – 1, повідомив ОТУВ “Харків”.
Минулої доби росіяни завдали 5 авіаударів з використанням 5 КАБів, 37 НАР, а також 29 ударів дронами-камікадзе.
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 61 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:
1 танк,
3 бойові броньовані машини,
3 артилерійські системи,
13 автомобілів,
5 одиниць спецтехніки,
36 БпЛА.
Знищено:
77 укриттів для особового складу,
3 стартові позиції запуску БпЛА,
2 місця зберігання пально-мастильних матеріалів.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2025 в 12:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Втрати росіян за минулу добу на Харківському напрямку становили 99 істот, з них безповоротні – 34, санітарні – 64, полонені – 1, повідомив ОТУВ “Харків”.".