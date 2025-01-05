Live
  • Нд 05.01.2025
  • Харків  -2°С
  • USD 42.04
  • EUR 43.38

Скільки росіян за добу ліквідували захисники України на Харківському напрямку

Фронт 12:14   05.01.2025
Оксана Якушко
Скільки росіян за добу ліквідували захисники України на Харківському напрямку

Втрати росіян за минулу добу на Харківському напрямку становили 99 істот, з них безповоротні – 34, санітарні – 64, полонені – 1, повідомив ОТУВ “Харків”.

Минулої доби росіяни завдали 5 авіаударів з використанням 5 КАБів, 37 НАР, а також 29 ударів дронами-камікадзе.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 61 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк,

3 бойові броньовані машини,

3 артилерійські системи,

13 автомобілів,

5 одиниць спецтехніки,

36 БпЛА.

Знищено:

77 укриттів для особового складу,

3 стартові позиції запуску БпЛА,

2 місця зберігання пально-мастильних матеріалів.

Читайте також: Четверо постраждалих через удар «Шахеда» та пожежу на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Здача Куп’янська це реальна перспектива, заявив у відео військовий експерт
Здача Куп’янська це реальна перспектива, заявив у відео військовий експерт
05.01.2025, 13:37
Зіркове небо здивує: харківський астроном про унікальні явища 2025 року
Зіркове небо здивує: харківський астроном про унікальні явища 2025 року
03.01.2025, 20:15
Порятунок чотирилапого на Богодухівщині: у ДСНС показали відео операції
Порятунок чотирилапого на Богодухівщині: у ДСНС показали відео операції
03.01.2025, 15:31
Скільки росіян за добу ліквідували захисники України на Харківському напрямку
Скільки росіян за добу ліквідували захисники України на Харківському напрямку
05.01.2025, 12:14
У метро Харкова спускалися нацгвардійці (відео)
У метро Харкова спускалися нацгвардійці (відео)
04.01.2025, 10:39
Новини Харкова — головне за 5 січня: атаки росіян, пожежа в інтернаті
Новини Харкова — головне за 5 січня: атаки росіян, пожежа в інтернаті
05.01.2025, 12:02

Новини за темою:

10:55
Втрати ворога на півночі області за добу назвали в ОТУ «Харків»
12:22
ОТУВ “Харків”: РФ обстріляла наші позиції на півночі області 313 разів
11:18
16 КАБів та 22 НАР скинули окупанти на північ Харківщини за добу – ЗСУ
13:25
За добу на Харківському напрямку РФ втратила 76 військових та 33 БПЛА
12:23
Понад 300 обстрілів позицій ЗСУ зафіксували протягом доби в ОТУВ «Харків»

Ви читали новину: «Скільки росіян за добу ліквідували захисники України на Харківському напрямку»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2025 в 12:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Втрати росіян за минулу добу на Харківському напрямку становили 99 істот, з них безповоротні – 34, санітарні – 64, полонені – 1, повідомив ОТУВ “Харків”.".