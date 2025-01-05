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Установку дорогого оборудования доверили харьковской компании без опыта – СМИ

Общество 16:31   05.01.2025
Оксана Якушко
Установку дорогого оборудования доверили харьковской компании без опыта – СМИ Фото: depositphotos.com

В городе Каменском Днепропетровской области харьковчане без опыта проведут установку когенераторов за 1,3 млрд на следующий сезон, сообщают «Наші гроші».

Для города Каменское на Днепропетровщине заказали строительство когенерационных газопоршневых установок общей электрической мощностью 75,2 МВт. Эти установки должны обеспечивать потребителей теплом и электричеством, если не будут работать основные установки ТЭЦ – например, из-за ракетного удара. Преимуществами когенерационных установок являются их незначительные размеры по сравнению с традиционными котлами ТЭЦ. Следовательно, врагу сложнее попасть по ним ракетами или шахедами. А в случае попадания в одну из установок остаются работать другие.

Установку заказали харьковской фирме ООО «Монолит-центр», а также проектирование и строительство установок. Строительство за свой счет ТЭЦ должны завершить к следующему отопительному сезону – в сентябре 2025 года.
Саму закупку провели без использования электронной системы, без тендеров.

Харьковской фирмой «Монолит-Центр» владеет Евгений Мусиенко из Краматорска, а руководит Иван Литовченко. До 2015 фирма была зарегистрирована в Славянске.

За всю историю «Прозорро» у «Монолит-центра» самым большим подрядом раньше был ремонт после боев с россиянами квартирного дома в Ирпене стоимостью 59 млн грн.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 января 2025 в 16:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Каменском Днепропетровской области харьковчане без опыта проведут установку когенераторов за 1,3 млрд на следующий сезон, сообщают «Наші гроші».".