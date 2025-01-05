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Установку дорогого обладнання довірили харківській компанії без досвіду – ЗМІ

Суспільство 16:31   05.01.2025
Оксана Якушко
Установку дорогого обладнання довірили харківській компанії без досвіду – ЗМІ Фото: depositphotos.com

У місті Кам’янському Дніпропетровської області харків’яни без досвіду проведуть установку когенераторів за 1,3 млрд наступного сезону, повідомляють «Наші гроші».

Для міста Кам’янське на Дніпровщині замовили будівництво когенераційних газопоршневих установок загальною електричною потужністю 75,2 МВт. Ці установки мають забезпечувати споживачів теплом і електрикою коли не працюватимуть основні установки ТЕЦ – наприклад, через ракетний удар. Перевагами когенераційних установок є їхній незначний розмір порівняно з традиційними котлами ТЕЦ. Відтак ворогу складніше поцілити по них ракетами чи шахедами. А у випадку влучання в одну з установок – лишаються працювати інші.

Установку замовили харківській фірмі ТОВ «Моноліт-центр», а ще проєктування і будівництво установок. Будівництво власним коштом ТЕЦ мають завершити до наступного опалювального сезону – у вересні 2025 року.

Саму закупівлю провели без використання електронної системи, без тендерів.

Харківською фірмою «Моноліт-Центр» володіє Євген Мусієнко з Краматорська, а керує Іван Літовченко. До 2015 року фірма була зареєстрована в Слов’янську.

За всю історію «Прозорро» у «Моноліт-центру» найбільшим підрядом раніше був ремонт після боїв з росіянами квартирного будинку в Ірпені вартістю 59 млн грн.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2025 в 16:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Кам’янському Дніпропетровської області харків’яни без досвіду проведуть установку когенераторів за 1,3 млрд наступного сезону, повідомляють «Наші гроші».".