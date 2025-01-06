В мэрии подвели итоги вчерашних ударов беспилотников по Харькову
Фото: ХГС
В мэрии напомнили, что накануне враг ударил беспилотником «Молния-1» по Киевскому району.
Вследствие обстрела на районе повреждены четыре здания, уточнили в горсовете.
«По состоянию на 18:00 5 января коммунальные службы закрыли все поврежденные окна», – отметили в мэрии.
Напомним, накануне днем враг атаковал Харьков. Вначале около 14:45 на границе Салтовского и Киевского района «прилетел» беспилотник «Молния-1». Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что вследствие удара поврежден частный дом, а мэр Игорь Терехов добавил, что пострадавших вследствие обстрела нет. Позже еще один БПЛА упал на территорию предприятия в Холодногорском районе. Городской голова отметил, что речь идет также о «Молнии-1», обошлось без раненых.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: міськрада, обстрел, прилет, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 09:36;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии напомнили, что накануне враг ударил беспилотником «Молния-1» по Киевскому району.".