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В мэрии подвели итоги вчерашних ударов беспилотников по Харькову

Происшествия 09:36   06.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
В мэрии подвели итоги вчерашних ударов беспилотников по Харькову Фото: ХГС

В мэрии напомнили, что накануне враг ударил беспилотником «Молния-1» по Киевскому району.

Вследствие обстрела на районе повреждены четыре здания, уточнили в горсовете.

«По состоянию на 18:00 5 января коммунальные службы закрыли все поврежденные окна», – отметили в мэрии.

Напомним, накануне днем враг атаковал Харьков. Вначале около 14:45 на границе Салтовского и Киевского района «прилетел» беспилотник «Молния-1». Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что вследствие удара поврежден частный дом, а мэр Игорь Терехов добавил, что пострадавших вследствие обстрела нет. Позже еще один БПЛА упал на территорию предприятия в Холодногорском районе. Городской голова отметил, что речь идет также о «Молнии-1», обошлось без раненых.

Читайте также: Об ударах по Харькову, Богодуховскому и Купянском району рассказал Синегубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 09:36;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии напомнили, что накануне враг ударил беспилотником «Молния-1» по Киевскому району.".