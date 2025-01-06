В мэрии подвели итоги вчерашних ударов беспилотников по Харькову

В мэрии напомнили, что накануне враг ударил беспилотником «Молния-1» по Киевскому району.

Вследствие обстрела на районе повреждены четыре здания, уточнили в горсовете.

«По состоянию на 18:00 5 января коммунальные службы закрыли все поврежденные окна», – отметили в мэрии.

Напомним, накануне днем враг атаковал Харьков. Вначале около 14:45 на границе Салтовского и Киевского района «прилетел» беспилотник «Молния-1». Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что вследствие удара поврежден частный дом, а мэр Игорь Терехов добавил, что пострадавших вследствие обстрела нет. Позже еще один БПЛА упал на территорию предприятия в Холодногорском районе. Городской голова отметил, что речь идет также о «Молнии-1», обошлось без раненых.