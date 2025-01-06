У мерії підбили підсумки вчорашніх ударів безпілотників по Харкову

У мерії нагадали, що напередодні ворог вдарив безпілотником “Молнія-1” по Київському району.

Внаслідок обстрілу на районі пошкоджені чотири будівлі, уточнили у міськраді.

“Станом на 18:00 5 січня комунальні служби закрили усі пошкоджені вікна”, – зазначили у мерії.

Нагадаємо, напередодні вдень ворог атакував Харків. Спочатку близько 14:45 на кордоні Салтівського та Київського району “прилетів” безпілотник “Молнія-1”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок удару пошкоджений приватний будинок, а мер Ігор Терехов додав, що постраждалих внаслідок обстрілу немає. Пізніше ще один БПЛА впав на територію підприємства у Холодногірському районі. Міський голова зазначив, що йдеться також про “Молнію-1”, обійшлося без поранених.