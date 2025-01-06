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У мерії підбили підсумки вчорашніх ударів безпілотників по Харкову

Події 09:36   06.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У мерії підбили підсумки вчорашніх ударів безпілотників по Харкову Фото: ХМР

У мерії нагадали, що напередодні ворог вдарив безпілотником “Молнія-1” по Київському району.

Внаслідок обстрілу на районі пошкоджені чотири будівлі, уточнили у міськраді.

“Станом на 18:00 5 січня комунальні служби закрили усі пошкоджені вікна”, – зазначили у мерії.

Нагадаємо, напередодні вдень ворог атакував Харків. Спочатку близько 14:45 на кордоні Салтівського та Київського району “прилетів” безпілотник “Молнія-1”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок удару пошкоджений приватний будинок, а мер Ігор Терехов додав, що постраждалих внаслідок обстрілу немає. Пізніше ще один БПЛА впав на територію підприємства у Холодногірському районі. Міський голова зазначив, що йдеться також про “Молнію-1”, обійшлося без поранених.

Читайте також: Про удари по Харкову, Богодухівському та Куп’янському району розповів Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 09:36;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії нагадали, що напередодні ворог вдарив безпілотником “Молнія-1” по Київському району.".