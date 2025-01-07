Live
  • Вт 07.01.2025
  • Харьков  +3°С
  • USD 42.2
  • EUR 43.91

Где на Харьковщине сегодня атаковали военные РФ — информация Генштаба на 16:00

Фронт 17:52   07.01.2025
Елена Нагорная
Где на Харьковщине сегодня атаковали военные РФ — информация Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Четыре раза с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и трижды — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма вблизи Тихого. Один бой продолжается.

На Купянском направлении противник пытался продвинуться к украинским позициям в районах Голубовки и Петропавловки.

Читайте также: Нет даже информации о серьезных боях – что говорят в ВСУ о «захвате» Лозовой

Напомним, утром в Генштабе ВСУ сообщали, что на Харьковском направлении ВСУ отбили три атаки врага в районе Волчанска. На Купянском – оккупанты пытались штурмовать четыре раза.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Обращаюсь к харьковчанам, которые живут в городе»: о чем предупредил Терехов
«Обращаюсь к харьковчанам, которые живут в городе»: о чем предупредил Терехов
07.01.2025, 09:39
Как международные партнеры относятся к восстановлению жилья в Харькове (видео)
Как международные партнеры относятся к восстановлению жилья в Харькове (видео)
07.01.2025, 12:14
Новости Харькова — главное за 07.01: пожары в многоэтажках, ситуация в Лозовой
Новости Харькова — главное за 07.01: пожары в многоэтажках, ситуация в Лозовой
07.01.2025, 15:10
На Харьковщине до 31 января могут отключать свет: причина и в каких громадах
На Харьковщине до 31 января могут отключать свет: причина и в каких громадах
07.01.2025, 16:50
Если такая задача была – РФ ее достигла: «успех» врага на севере Харьковщины
Если такая задача была – РФ ее достигла: «успех» врага на севере Харьковщины
07.01.2025, 11:15
Где на Харьковщине сегодня атаковали военные РФ — информация Генштаба на 16:00
Где на Харьковщине сегодня атаковали военные РФ — информация Генштаба на 16:00
07.01.2025, 17:52

Новости по теме:

16:50
Пять атак, удары КАБами и НАР: данные Генштаба ВСУ на 16:00
08:26
Сколько раз россияне атаковали за прошедшие сутки на Харьковщине — сводка ГШ
16:58
На севере Харьковщины идет бой, враг бил из авиации и артиллерии — Генштаб
09:12
Силы обороны отбивали атаки ВС РФ в районе Волчанска и на Купянщине — Генштаб
16:31
Пять атак и удары КАБ: Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине

Вы читали новость: «Где на Харьковщине сегодня атаковали военные РФ — информация Генштаба на 16:00»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 17:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре раза с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и трижды — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".