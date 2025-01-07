Где на Харьковщине сегодня атаковали военные РФ — информация Генштаба на 16:00

Четыре раза с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и трижды — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма вблизи Тихого. Один бой продолжается.

На Купянском направлении противник пытался продвинуться к украинским позициям в районах Голубовки и Петропавловки.

Напомним, утром в Генштабе ВСУ сообщали, что на Харьковском направлении ВСУ отбили три атаки врага в районе Волчанска. На Купянском – оккупанты пытались штурмовать четыре раза.