Где на Харьковщине сегодня атаковали военные РФ — информация Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
Четыре раза с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и трижды — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма вблизи Тихого. Один бой продолжается.
На Купянском направлении противник пытался продвинуться к украинским позициям в районах Голубовки и Петропавловки.
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Напомним, утром в Генштабе ВСУ сообщали, что на Харьковском направлении ВСУ отбили три атаки врага в районе Волчанска. На Купянском – оккупанты пытались штурмовать четыре раза.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 17:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре раза с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и трижды — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".