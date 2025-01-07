Де на Харківщині сьогодні атакували військові РФ – дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Чотири рази від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та тричі – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми поблизу Тихого. Один бій триває.
На Куп’янському напрямку супротивник намагався просунутися до українських позицій в районах Голубівки та Петропавлівки.
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Нагадаємо, вранці в Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Харківському напрямку СОУ відбили три атаки ворога в районі Вовчанська. На Куп’янському – окупанти намагалися штурмувати чотири рази.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 17:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири рази від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та тричі – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".