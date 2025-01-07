Де на Харківщині сьогодні атакували військові РФ – дані Генштабу на 16:00

Чотири рази від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та тричі – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми поблизу Тихого. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку супротивник намагався просунутися до українських позицій в районах Голубівки та Петропавлівки.

Нагадаємо, вранці в Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Харківському напрямку СОУ відбили три атаки ворога в районі Вовчанська. На Куп’янському – окупанти намагалися штурмувати чотири рази.