Live
  • Вт 07.01.2025
  • Харків  +3°С
  • USD 42.2
  • EUR 43.91

Де на Харківщині сьогодні атакували військові РФ – дані Генштабу на 16:00

Фронт 17:52   07.01.2025
Олена Нагорна
Де на Харківщині сьогодні атакували військові РФ – дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Чотири рази від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та тричі – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми поблизу Тихого. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку супротивник намагався просунутися до українських позицій в районах Голубівки та Петропавлівки.

Читайте також: Немає навіть інформації про серйозні бої: у ЗСУ спростували захоплення Лозової

Нагадаємо, вранці в Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Харківському напрямку СОУ відбили три атаки ворога в районі Вовчанська. На Куп’янському – окупанти намагалися штурмувати чотири рази.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Температура сягне +10: прогноз погоди в Харкові та області на 8 січня
Температура сягне +10: прогноз погоди в Харкові та області на 8 січня
07.01.2025, 18:59
Наступ РФ у районі Лозової прокоментували в ISW
Наступ РФ у районі Лозової прокоментували в ISW
07.01.2025, 07:59
Пожежа в інтернаті, де помер пацієнт: на Харківщині анонсують масові перевірки
Пожежа в інтернаті, де помер пацієнт: на Харківщині анонсують масові перевірки
07.01.2025, 18:35
“Звертаюся до харків’ян, які знаходяться у місті”: про що попередив Терехов
“Звертаюся до харків’ян, які знаходяться у місті”: про що попередив Терехов
07.01.2025, 09:39
Чому міжнародні партнери обережно ставляться до відбудови житла у Харкові
Чому міжнародні партнери обережно ставляться до відбудови житла у Харкові
07.01.2025, 12:14
Де на Харківщині сьогодні атакували військові РФ – дані Генштабу на 16:00
Де на Харківщині сьогодні атакували військові РФ – дані Генштабу на 16:00
07.01.2025, 17:52

Новини за темою:

16:50
П’ять атак, удари КАБами та НАР: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
08:26
Скільки разів росіяни атакували минулої доби на Харківщині, розповів ГШ
16:58
На півночі Харківщини триває бій, ворог бив з авіації та артилерії – Генштаб
09:12
Сили оборони відбивали атаки РФ у районі Вовчанська та на Куп’янщині – Генштаб
16:31
П’ять атак та удари КАБ: Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині

Ви читали новину: «Де на Харківщині сьогодні атакували військові РФ – дані Генштабу на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 17:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири рази від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та тричі – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".