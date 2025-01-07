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Вокруг крупных населенных пунктов на севере Харьковщины строят фортификации

Фронт 21:57   07.01.2025
Елена Нагорная
Вокруг крупных населенных пунктов на севере Харьковщины строят фортификации Иллюстративное фото

Работы по строительству фортификаций на севере Харьковской области проводятся постоянно, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Евгений Романов.

«Не только есть возможности, а это делается постоянно. Возводятся взводные, ротные опорные пункты, осуществляется определенное оборудование на угрожающих направлениях, строятся фортификационные линии вокруг крупных населенных пунктов. Эта работа не стоит на месте, она выполняется постоянно», — заверил Романов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Также он сообщил, что на севере Харьковщины фиксируют уменьшение количества российских атак и при этом наблюдают активность вражеских ДРГ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 21:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работы по строительству фортификаций на севере Харьковской области проводятся постоянно, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Евгений Романов.".