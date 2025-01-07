Вокруг крупных населенных пунктов на севере Харьковщины строят фортификации

Работы по строительству фортификаций на севере Харьковской области проводятся постоянно, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Евгений Романов.

«Не только есть возможности, а это делается постоянно. Возводятся взводные, ротные опорные пункты, осуществляется определенное оборудование на угрожающих направлениях, строятся фортификационные линии вокруг крупных населенных пунктов. Эта работа не стоит на месте, она выполняется постоянно», — заверил Романов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Также он сообщил, что на севере Харьковщины фиксируют уменьшение количества российских атак и при этом наблюдают активность вражеских ДРГ.