Вокруг крупных населенных пунктов на севере Харьковщины строят фортификации
Иллюстративное фото
Работы по строительству фортификаций на севере Харьковской области проводятся постоянно, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Евгений Романов.
«Не только есть возможности, а это делается постоянно. Возводятся взводные, ротные опорные пункты, осуществляется определенное оборудование на угрожающих направлениях, строятся фортификационные линии вокруг крупных населенных пунктов. Эта работа не стоит на месте, она выполняется постоянно», — заверил Романов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Также он сообщил, что на севере Харьковщины фиксируют уменьшение количества российских атак и при этом наблюдают активность вражеских ДРГ.
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- • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 21:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работы по строительству фортификаций на севере Харьковской области проводятся постоянно, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Евгений Романов.".