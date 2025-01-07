Вражеских атак стало меньше, наблюдаем активность ДРГ- спикер ОТГ «Харьков»
На севере Харьковщины фиксируют снижение количества российских атак, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Евгений Романов.
«Мы наблюдаем уменьшение количества вражеских атак, но они имеют место, — констатировал Романов. — Также мы наблюдаем активность диверсионно-разведывательных групп, которые не дают покоя украинским защитникам. Враг пытается осуществлять обстрелы, накапливать свои резервы, улучшать фортификации. Этому есть действенные механизмы противодействия. А главная его цель — это, конечно, продвигаться, уничтожать украинские города, села, убивать украинцев».
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Романов напомнил, что в сводке на 16:00 Генштаб ВСУ сообщал о четырех вражеских атаках на севере Харьковщины с начала суток. Силы обороны отбили три штурма вблизи Тихого, а еще один бой продолжался.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, ОТГВ "Харьков", фронт, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 21:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины фиксируют уменьшение количества российских атак, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Евгений Романов.".