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Вражеских атак стало меньше, наблюдаем активность ДРГ- спикер ОТГ «Харьков»

Фронт 21:25   07.01.2025
Елена Нагорная
Вражеских атак стало меньше, наблюдаем активность ДРГ- спикер ОТГ «Харьков» Скриншот

На севере Харьковщины фиксируют снижение количества российских атак, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Евгений Романов.

«Мы наблюдаем уменьшение количества вражеских атак, но они имеют место, — констатировал Романов. — Также мы наблюдаем активность диверсионно-разведывательных групп, которые не дают покоя украинским защитникам. Враг пытается осуществлять обстрелы, накапливать свои резервы, улучшать фортификации. Этому есть действенные механизмы противодействия. А главная его цель — это, конечно, продвигаться, уничтожать украинские города, села, убивать украинцев».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Романов напомнил, что в сводке на 16:00 Генштаб ВСУ сообщал о четырех вражеских атаках на севере Харьковщины с начала суток. Силы обороны отбили три штурма вблизи Тихого, а еще один бой продолжался.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 21:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины фиксируют уменьшение количества российских атак, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Евгений Романов.".