Вражеских атак стало меньше, наблюдаем активность ДРГ- спикер ОТГ «Харьков»

На севере Харьковщины фиксируют снижение количества российских атак, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Евгений Романов.

«Мы наблюдаем уменьшение количества вражеских атак, но они имеют место, — констатировал Романов. — Также мы наблюдаем активность диверсионно-разведывательных групп, которые не дают покоя украинским защитникам. Враг пытается осуществлять обстрелы, накапливать свои резервы, улучшать фортификации. Этому есть действенные механизмы противодействия. А главная его цель — это, конечно, продвигаться, уничтожать украинские города, села, убивать украинцев».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Романов напомнил, что в сводке на 16:00 Генштаб ВСУ сообщал о четырех вражеских атаках на севере Харьковщины с начала суток. Силы обороны отбили три штурма вблизи Тихого, а еще один бой продолжался.