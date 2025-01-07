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Ворожих атак поменшало, спостерігаємо активність ДРГ – речник ОТУ «Харків»

Фронт 21:25   07.01.2025
Олена Нагорна
Ворожих атак поменшало, спостерігаємо активність ДРГ – речник ОТУ «Харків» Скриншот

На півночі Харківщини фіксують зниження кількості російських атак, розповів в етері нацмарафону речник ОТУ «Харків» Євгеній Романов.

“Ми спостерігаємо зменшення кількості ворожих атак, але вони мають місце, – констатував Романов. – Також ми спостерігаємо активність диверсійно-розвідувальних груп, які не дають спокою українським захисникам. Ворог намагається здійснювати обстріли, накопичувати свої резерви, поліпшувати фортифікації. Цьому є дієві механізми протидії. А головна його ціль – це, звісно, просуватися далі, нищити українські міста, села, вбивати українців”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Романов нагадав, що у зведенні на 16:00 Генштаб ЗСУ повідомляв про чотири ворожі атаки на півночі Харківщини від початку доби. Сили оборони відбили три штурми поблизу Тихого, ще один бій тривав.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 21:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини фіксують зниження кількості російських атак, розповів в етері нацмарафону речник ОТУ «Харків» Євгеній Романов.".