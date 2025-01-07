Навколо великих населених пунктів на півночі Харківщини будують фортифікації

Роботи з будівництва фортифікацій на півночі Харківської області проводяться постійно, розповів в етері нацмарафону речник ОТУ «Харків» Євгеній Романов.

«Не тільки є можливості, а це робиться постійно. Зводяться взводні, ротні опорні пункти, здійснюється певне обладнання на загрозливих напрямках, будуються фортифікаційні лінії навколо великих населених пунктів. Ця робота не стоїть на місці й вона виконується постійно», – запевнив Романов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Також він повідомив, що на півночі Харківщини фіксують зменшення кількості російських атак та при цьому спостерігають активність ворожих ДРГ.