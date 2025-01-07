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Навколо великих населених пунктів на півночі Харківщини будують фортифікації

Фронт 21:57   07.01.2025
Олена Нагорна
Навколо великих населених пунктів на півночі Харківщини будують фортифікації Ілюстративне фото

Роботи з будівництва фортифікацій на півночі Харківської області проводяться постійно, розповів в етері нацмарафону речник ОТУ «Харків» Євгеній Романов.

«Не тільки є можливості, а це робиться постійно. Зводяться взводні, ротні опорні пункти, здійснюється певне обладнання на загрозливих напрямках, будуються фортифікаційні лінії навколо великих населених пунктів. Ця робота не стоїть на місці й вона виконується постійно», – запевнив Романов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Також він повідомив, що на півночі Харківщини фіксують зменшення кількості російських атак та при цьому спостерігають активність ворожих ДРГ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 21:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Роботи з будівництва фортифікацій на півночі Харківської області проводяться постійно, розповів в етері нацмарафону речник ОТУ «Харків» Євгеній Романов.".