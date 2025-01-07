Навколо великих населених пунктів на півночі Харківщини будують фортифікації
Ілюстративне фото
Роботи з будівництва фортифікацій на півночі Харківської області проводяться постійно, розповів в етері нацмарафону речник ОТУ «Харків» Євгеній Романов.
«Не тільки є можливості, а це робиться постійно. Зводяться взводні, ротні опорні пункти, здійснюється певне обладнання на загрозливих напрямках, будуються фортифікаційні лінії навколо великих населених пунктів. Ця робота не стоїть на місці й вона виконується постійно», – запевнив Романов.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Також він повідомив, що на півночі Харківщини фіксують зменшення кількості російських атак та при цьому спостерігають активність ворожих ДРГ.
Читайте також: Кругову оборону Ізюма та Балаклії готують на Харківщині – Синєгубов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: новини Харкова, ОТГВ "Харьков", фортификации;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Навколо великих населених пунктів на півночі Харківщини будують фортифікації»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 21:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Роботи з будівництва фортифікацій на півночі Харківської області проводяться постійно, розповів в етері нацмарафону речник ОТУ «Харків» Євгеній Романов.".