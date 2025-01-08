Посты об отключениях газа, в том числе на Харьковщине: СНБО — почему это фейк

В Telegram-каналах распространяют пост со скриншотом несуществующей статьи в одном из украинских изданий о якобы введении графиков отключения газа в Украине с 9 января.

На такие публикации обратил внимание Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

В ведомстве подчеркнули, что информация о графиках отключения газа, якобы в связи с прекращением транзита российского газа через Украину, — не соответствует действительности.

«Для просмотра «графика» пользователей направляют в Telegram-бот. Подобные сообщения являются типичным примером кликбейта с использованием дезинформационных заголовков и фейковых статей. Цель таких действий — увеличить охват конкретного ресурса», — пояснили в Центре.

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