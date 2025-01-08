Дописи про графіки вимкнення газу, зокрема на Харківщині: РНБО – чому це фейк

У телеграм-каналах поширюють допис зі скриншотом неіснуючої статті в одному з українських видань про нібито запровадження графіків відключення газу в Україні з 9 січня.

На такі публікації звернув увагу Центр протидії дезінформації РНБО України.

У відомстві наголосили, що інформація про графіки відключення газу, начебто через припинення транзиту російського газу через Україну, — не відповідає дійсності.

“Для перегляду «графіка» користувачів скеровують до телеграм-бота. Подібні повідомлення є типовим прикладом клікбейту з використанням дезінформаційних заголовків і фейкових статей. Мета таких дій – збільшити охоплення конкретного ресурсу”, – пояснили у Центрі.