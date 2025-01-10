Где атаковал враг в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
Вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица на Харьковском направлении с начала суток враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении враг совершил восемь штурмов неподалеку от Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой. Один бой закончился, еще семь – продолжаются.
Кроме того, противник с территории РФ обстрелял приграничную Тимофеевку.
«Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины наносят им значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 166 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица на Харьковском направлении с начала суток враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников.".