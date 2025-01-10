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Де атакував ворог впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Фронт 16:48   10.01.2025
Вікторія Яковенко
Де атакував ворог впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця на Харківському напрямку з початку доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив вісім штурмів неподалік Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. Один бій закінчився, ще сім – тривають.

Крім цього, супротивник з території РФ обстріляв прикордонну Тимофіївку.

«Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Сили оборони України завдають їм значних втрат у живій силі та техніці. Загалом, від початку доби відбулося 166 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Де атакував ворог впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 16:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця на Харківському напрямку з початку доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників.".