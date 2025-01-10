Де атакував ворог впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця на Харківському напрямку з початку доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив вісім штурмів неподалік Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. Один бій закінчився, ще сім – тривають.
Крім цього, супротивник з території РФ обстріляв прикордонну Тимофіївку.
«Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Сили оборони України завдають їм значних втрат у живій силі та техніці. Загалом, від початку доби відбулося 166 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, бои, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 16:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця на Харківському напрямку з початку доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників.".