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Как восстанавливают дом на Метростроителей в Харькове, показали в мэрии (фото)

Общество 18:34   10.01.2025
Елена Нагорная
Как восстанавливают дом на Метростроителей в Харькове, показали в мэрии (фото) Фото: Харьковский горсовет

На улице Метростроителей продолжается восстановление дома, который подвергся разрушениям в результате боевых действий.

Там была повреждена кровля, внешние и внутренние стеновые панели, плиты перекрытия, фасад, выбиты окна, информирует пресс-служба Харьковского городского совета со ссылкой на департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Специалисты уже восстановили поврежденные конструкции девяти этажей одного из подъездов, технический этаж. Они также отремонтировали 1,4 тысячи квадратных метров кровли и 3 тысячи квадратных метров фасада.

Восстановление дома на ул. Метростроителей в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Кроме того, в доме установили новые окна в квартирах и местах общего пользования, наружные двери и частично восстановили поврежденные инженерные сети.

Восстановление дома на ул. Метростроителей в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Сейчас строители устанавливают отливы на окнах, кладут плитку на пол, шпаклюют стены в местах общего пользования.

Восстановление дома на ул. Метростроителей в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 18:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Метростроителей продолжается восстановление дома, который подвергся разрушениям в результате боевых действий.".