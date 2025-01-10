Как восстанавливают дом на Метростроителей в Харькове, показали в мэрии (фото)

На улице Метростроителей продолжается восстановление дома, который подвергся разрушениям в результате боевых действий.

Там была повреждена кровля, внешние и внутренние стеновые панели, плиты перекрытия, фасад, выбиты окна, информирует пресс-служба Харьковского городского совета со ссылкой на департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Специалисты уже восстановили поврежденные конструкции девяти этажей одного из подъездов, технический этаж. Они также отремонтировали 1,4 тысячи квадратных метров кровли и 3 тысячи квадратных метров фасада.

Кроме того, в доме установили новые окна в квартирах и местах общего пользования, наружные двери и частично восстановили поврежденные инженерные сети.

Сейчас строители устанавливают отливы на окнах, кладут плитку на пол, шпаклюют стены в местах общего пользования.