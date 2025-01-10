Як відновлюють будинок на Метробудівників у Харкові, показали в мерії (фото)
На вулиці Метробудівників триває відновлення будинку, який зазнав руйнувань внаслідок бойових дій.
Там була пошкоджена покрівля, зовнішні та внутрішні стінові панелі, плити перекриття, фасад, вибиті вікна, інформує пресслужба Харківської міської ради з посиланням на департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції.
Фахівці вже відновили пошкоджені конструкції дев’ятьох поверхів одного з під’їздів, технічний поверх. Вони також відремонтували 1,4 тисячі квадратних метрів покрівлі та 3 тисячі квадратних метрів фасаду.
Крім того, в будинку встановили нові вікна у квартирах і місцях загального користування, зовнішні двері та частково відновили пошкоджені інженерні мережі.
Зараз будівельники встановлюють відливи на вікнах, кладуть плитку на підлогу, шпаклюють стіни в місцях загального користування.
Читайте також: Чому міжнародні партнери обережно ставляться до відбудови житла у Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, дім, метростроителей, новини Харкова, Харьковский горсовет;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Як відновлюють будинок на Метробудівників у Харкові, показали в мерії (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 18:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Метробудівників триває відновлення будинку, який зазнав руйнувань внаслідок бойових дій.".