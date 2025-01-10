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Як відновлюють будинок на Метробудівників у Харкові, показали в мерії (фото)

Суспільство 18:34   10.01.2025
Олена Нагорна
Як відновлюють будинок на Метробудівників у Харкові, показали в мерії (фото) Фото: Харківська міськрада

На вулиці Метробудівників триває відновлення будинку, який зазнав руйнувань внаслідок бойових дій.

Там була пошкоджена покрівля, зовнішні та внутрішні стінові панелі, плити перекриття, фасад, вибиті вікна, інформує пресслужба Харківської міської ради з посиланням на департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Фахівці вже відновили пошкоджені конструкції дев’ятьох поверхів одного з під’їздів, технічний поверх. Вони також відремонтували 1,4 тисячі квадратних метрів покрівлі та 3 тисячі квадратних метрів фасаду. 

Відновлення будинку на вул. Метробудівників у Харкові
Фото: Харківська міськрада

Крім того, в будинку встановили нові вікна у квартирах і місцях загального користування, зовнішні двері та частково відновили пошкоджені інженерні мережі.

Відновлення будинку на вул. Метробудівників у Харкові
Фото: Харківська міськрада

Зараз будівельники встановлюють відливи на вікнах, кладуть плитку на підлогу, шпаклюють стіни в місцях загального користування.

Відновлення будинку на вул. Метробудівників у Харкові
Фото: Харківська міськрада

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 18:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Метробудівників триває відновлення будинку, який зазнав руйнувань внаслідок бойових дій.".