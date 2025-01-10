Як відновлюють будинок на Метробудівників у Харкові, показали в мерії (фото)

На вулиці Метробудівників триває відновлення будинку, який зазнав руйнувань внаслідок бойових дій.

Там була пошкоджена покрівля, зовнішні та внутрішні стінові панелі, плити перекриття, фасад, вибиті вікна, інформує пресслужба Харківської міської ради з посиланням на департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Фахівці вже відновили пошкоджені конструкції дев’ятьох поверхів одного з під’їздів, технічний поверх. Вони також відремонтували 1,4 тисячі квадратних метрів покрівлі та 3 тисячі квадратних метрів фасаду.

Крім того, в будинку встановили нові вікна у квартирах і місцях загального користування, зовнішні двері та частково відновили пошкоджені інженерні мережі.

Зараз будівельники встановлюють відливи на вікнах, кладуть плитку на підлогу, шпаклюють стіни в місцях загального користування.

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