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В ISW не видят продвижения РФ на Купянском направлении

Украина 07:51   10.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
В ISW не видят продвижения РФ на Купянском направлении

В сводке 10 января в Институте изучения войны (ISW) сообщили о безрезультатных попытках россиян продвинуться на Харьковском и Купянском направлении.

Хотя оккупанты продолжили атаковать позиции украинских защитников на Купянщине 9 января, в ISW не зафиксировали успехов россиян на этом направлении.

«Российский источник утверждал, что российские силы продвинулись до пяти километров к югу от Двуречной (к северу от Купянска), но ISW не нашел подтверждения этому заявлению. Офицер украинской бригады, действовавшей на Купянском направлении, заявил, что российские войска пытаются воспользоваться плохими погодными условиями, чтобы наступать пехотными группами численностью в один отдел на этом направлении», – уточнили аналитики.

Также враг штурмовал и на севере Харьковщины. Наступать пытался в районе Волчанска и Старицы. Однако и здесь захватить новые территории, по данным Института изучения войны, ВС РФ не удалось.

Напомним, утром 10 января специалисты проекта Deep State опубликовали обновленные карты боевых действий в Харьковской области, указав, где продвинулся враг. На них видно, что ему удалось захватить часть территорий сразу на двух направлениях на Купянщине – в районе Двуречной и Загрызово.

Читайте также: DeepState: почему часть Двуречной «серая» и врагу удается туда просачиваться

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 07:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 10 января в Институте изучения войны (ISW) сообщили о безрезультатных попытках россиян продвинуться на Харьковском и Купянском направлении.".