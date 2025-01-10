В ISW не бачать просування РФ на Куп’янському напрямку

У зведенні 10 січня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про марні спроби росіян просунутися на Харківському та Куп’янському напрямку.

Хоча окупанти продовжили атакувати позиції українських захисників на Куп’янщині 9 січня, ISW не зафіксували успіхів росіян на цьому напрямку.

“Російське джерело стверджувало, що російські сили просунулися до п’яти кілометрів на південь від Дворічної (на північ від Куп’янська), але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви. Офіцер української бригади, яка діяла на Куп’янському напрямку, заявив, що російські війська намагаються скористатися поганими погодними умовами, щоб наступати піхотними групами чисельністю в один відділ на цьому напрямку”, – уточнили аналітики.

Також ворог штурмував і на півночі Харківщини. Наступати намагався у районі Вовчанська та Стариці. Однак і тут захопити нові території, за даними Інституту вивчення війни, ЗС РФ не вдалося.

Нагадаємо, вранці 10 січня фахівці проєкту Deep State опублікували оновлені карти бойових дій у Харківській області, вказавши, де просунувся ворог. На них видно, що йому вдалося захопити частину територій одразу на двох напрямках на Куп’янщині – у районі Дворічної та Загризового.