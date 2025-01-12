Квартирного вора поймали в Слободском районе Харькова

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в совершении квартирной кражи в Слободском районе Харькова.

Согласно информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, ночью 11 января злоумышленник влез в одну из квартир через открытое окно. Пока хозяин спал, мужчина украл планшет и скрылся.

Вероятного вора — 27-летнего харьковчанина — уже задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.