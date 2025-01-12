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Квартирного вора поймали в Слободском районе Харькова

Происшествия 10:10   12.01.2025
Елена Нагорная
Квартирного вора поймали в Слободском районе Харькова Фото: ГУ НП в Харьковской области

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в совершении квартирной кражи в Слободском районе Харькова.

Согласно информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, ночью 11 января злоумышленник влез в одну из квартир через открытое окно. Пока хозяин спал, мужчина украл планшет и скрылся.

Вероятного вора — 27-летнего харьковчанина — уже задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2025 в 10:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в совершении квартирной кражи в Слободском районе Харькова.".