Квартирного вора поймали в Слободском районе Харькова
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в совершении квартирной кражи в Слободском районе Харькова.
Согласно информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, ночью 11 января злоумышленник влез в одну из квартир через открытое окно. Пока хозяин спал, мужчина украл планшет и скрылся.
Вероятного вора — 27-летнего харьковчанина — уже задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вор, кража, новости Харькова, полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2025 в 10:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в совершении квартирной кражи в Слободском районе Харькова.".