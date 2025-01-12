Квартирного крадія спіймали у Слобідському районі Харкова
Фото: ГУ НП у Харківській області
Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні квартирної крадіжки у Слобідському районі Харкова.
Згідно з інформацією ГУ Нацполіції у Харківській області, вночі 11 січня зловмисник вліз до однієї з квартир через відчинене вікно. Поки господар спав, чоловік вкрав планшет і втік.
Імовірного злодія – 27-річного харків’янина – вже затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.
Читайте також: Електродроти крали на Харківщині три місяці: підозрюють літнього чоловіка
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вор, кража, новини Харкова, поліція Харківський області;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Квартирного крадія спіймали у Слобідському районі Харкова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 10:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні квартирної крадіжки у Слобідському районі Харкова.".