Квартирного крадія спіймали у Слобідському районі Харкова

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні квартирної крадіжки у Слобідському районі Харкова.

Згідно з інформацією ГУ Нацполіції у Харківській області, вночі 11 січня зловмисник вліз до однієї з квартир через відчинене вікно. Поки господар спав, чоловік вкрав планшет і втік.

Імовірного злодія – 27-річного харків’янина – вже затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.