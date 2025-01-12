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Квартирного крадія спіймали у Слобідському районі Харкова

Події 10:10   12.01.2025
Олена Нагорна
Квартирного крадія спіймали у Слобідському районі Харкова Фото: ГУ НП у Харківській області

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні квартирної крадіжки у Слобідському районі Харкова.

Згідно з інформацією ГУ Нацполіції у Харківській області, вночі 11 січня зловмисник вліз до однієї з квартир через відчинене вікно. Поки господар спав, чоловік вкрав планшет і втік.

Імовірного злодія – 27-річного харків’янина – вже затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 10:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні квартирної крадіжки у Слобідському районі Харкова.".