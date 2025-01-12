«Парад Ru-металлолома» устроили защитники на Харьковщине (видео)

Бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр подбили и уничтожили восемь единиц техники россиян в Харьковской области.

Командир батальона Юрий Федоренко опубликовал видео работы защитников, озаглавив его как «Парад Ru-металлолома».

«Оккупанты чувствовали себя слишком безопасно ночью, но экипажи батальона ударных БпАК «Ахиллес» подкрутили их самоуверенность. Остановлено восемь единиц техники противника. Поражены БМП-2, БМП-3, пушка, «буханка», два Урала; безвозвратно уничтожены Урал и Нива», — рассказал Федоренко.

Видео: Юрий Федоренко/Telegram