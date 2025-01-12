«Парад Ru-металлолома» устроили защитники на Харьковщине (видео)
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Бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр подбили и уничтожили восемь единиц техники россиян в Харьковской области.
Командир батальона Юрий Федоренко опубликовал видео работы защитников, озаглавив его как «Парад Ru-металлолома».
«Оккупанты чувствовали себя слишком безопасно ночью, но экипажи батальона ударных БпАК «Ахиллес» подкрутили их самоуверенность. Остановлено восемь единиц техники противника. Поражены БМП-2, БМП-3, пушка, «буханка», два Урала; безвозвратно уничтожены Урал и Нива», — рассказал Федоренко.
Видео: Юрий Федоренко/Telegram
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ахиллес, новости Харькова, Юрий Федоренко;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2025 в 17:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр поразили и уничтожили восемь единиц техники россиян в Харьковской области.".