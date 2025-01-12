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«Парад Ru-металлолома» устроили защитники на Харьковщине (видео)

Фронт 17:25   12.01.2025
Елена Нагорная
«Парад Ru-металлолома» устроили защитники на Харьковщине (видео) Скриншот

Бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр подбили и уничтожили восемь единиц техники россиян в Харьковской области.

Командир батальона Юрий Федоренко опубликовал видео работы защитников, озаглавив его как «Парад Ru-металлолома».

«Оккупанты чувствовали себя слишком безопасно ночью, но экипажи батальона ударных БпАК «Ахиллес» подкрутили их самоуверенность. Остановлено восемь единиц техники противника. Поражены БМП-2, БМП-3, пушка, «буханка», два Урала; безвозвратно уничтожены Урал и Нива», — рассказал Федоренко.

Видео: Юрий Федоренко/Telegram

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2025 в 17:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр поразили и уничтожили восемь единиц техники россиян в Харьковской области.".