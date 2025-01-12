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«Парад Ru-металобрухту» влаштували захисники на Харківщині (відео)

Фронт 17:25   12.01.2025
Олена Нагорна
«Парад Ru-металобрухту» влаштували захисники на Харківщині (відео) Скриншот

Бійці батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр уразили та знищили вісім одиниць техніки росіян у Харківській області.

Командир батальйону Юрій Федоренко опублікував відео роботи захисників, назвавши його «Парад Ru-металобрухту».

“Окупанти відчували себе надто безпечно вночі, але екіпажі батальйону ударних БпАК «Ахіллес» підкрутили їхню самовпевненість. Зупинено вісім одиниць техніки противника. Уражені БМП-2, БМП-3, гармата, «буханка», два Урали; безповоротно знищені Урал та Нива”, – розповів Федоренко.

Відео: Юрій Федоренко/телеграм

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 17:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр уразили та знищили вісім одиниць техніки росіян у Харківській області.".