«Парад Ru-металобрухту» влаштували захисники на Харківщині (відео)

Бійці батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр уразили та знищили вісім одиниць техніки росіян у Харківській області.

Командир батальйону Юрій Федоренко опублікував відео роботи захисників, назвавши його «Парад Ru-металобрухту».

“Окупанти відчували себе надто безпечно вночі, але екіпажі батальйону ударних БпАК «Ахіллес» підкрутили їхню самовпевненість. Зупинено вісім одиниць техніки противника. Уражені БМП-2, БМП-3, гармата, «буханка», два Урали; безповоротно знищені Урал та Нива”, – розповів Федоренко.

Відео: Юрій Федоренко/телеграм