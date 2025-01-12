«Парад Ru-металобрухту» влаштували захисники на Харківщині (відео)
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Бійці батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр уразили та знищили вісім одиниць техніки росіян у Харківській області.
Командир батальйону Юрій Федоренко опублікував відео роботи захисників, назвавши його «Парад Ru-металобрухту».
“Окупанти відчували себе надто безпечно вночі, але екіпажі батальйону ударних БпАК «Ахіллес» підкрутили їхню самовпевненість. Зупинено вісім одиниць техніки противника. Уражені БМП-2, БМП-3, гармата, «буханка», два Урали; безповоротно знищені Урал та Нива”, – розповів Федоренко.
Відео: Юрій Федоренко/телеграм
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: ахиллес, новини Харкова, Юрий Федоренко;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 17:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр уразили та знищили вісім одиниць техніки росіян у Харківській області.".