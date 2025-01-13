Количество заболевших гриппом и ОРВИ на Харьковщине возросло
В Харьковской области более чем на 30% возросло количество пациентов, у которых диагностировали острые респираторные вирусные инфекции.
Об этом сообщил Харьковский областной центр контроля и профилактики заболеваний.
🤧 Острыми респираторными вирусными инфекциями на второй неделе 2025 года в Харьковской области заболели 2488 человек, из них 1028 (41,3%) – это дети до 17 лет. Заболеваемость по сравнению с прошлой неделей выросла на 33,0%, но пока показатели не превышают эпидемический порог.
Больше всего заболевших в Харьковском районе, меньше всего – в Купянском.
Госпитализировали 98 человек, из них 43 ребенка (43,9%).
Летальных исходов не было.
💉 По состоянию на 13.01.2025 против гриппа вакцинировались 2651 человек в Харьковской области, из них 2231 (84,2%) — лица из групп риска, в том числе медицинских работников — 1875, детей до 5 лет — 186.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грипп, ОРВИ, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 19:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области более чем на 30% возросло количество пациентов, у которых диагностировали острые респираторные вирусные инфекции.".