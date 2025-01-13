Кількість хворих на грип і ГРВІ на Харківщині зросла

На Харківщині більш ніж на 30% зросла кількість пацієнтів, у яких діагностували гострі респіраторні вірусні інфекції.

Про це повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики захворювань.

🤧 На гострі респіраторні вірусні інфекції на другому тижні 2025 року на Харківщині захворіли 2488 людей, з них 1028 (41,3%) – це діти до 17 років. Захворюваність у порівнянні з минулим тижнем зросла на 33,0%, але поки що показники не перевищують епідемічний поріг.

Найбільше захворілих у Харківському районі, найменше – у Куп’янському.

Ушпиталили 98 осіб, з них 43 дитини (43,9%).

Летальних випадків не було.

💉 Станом на 13.01.2025 проти грипу вакцинувалися 2651 людей на Харківщині, з них 2231 (84,2%) – особи з груп ризику, зокрема медичних працівників – 1875, дітей до 5 років – 186.