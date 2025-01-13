Live
  • Пн 13.01.2025
  • Харків  -1°С
  • USD 42.28
  • EUR 43.57

Кількість хворих на грип і ГРВІ на Харківщині зросла

Суспільство 19:10   13.01.2025
Оксана Якушко
Кількість хворих на грип і ГРВІ на Харківщині зросла Фото: Харківська міськрада

На Харківщині більш ніж на 30% зросла кількість пацієнтів, у яких діагностували гострі респіраторні вірусні інфекції.

Про це повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики захворювань.

🤧 На гострі респіраторні вірусні інфекції на другому тижні 2025 року на Харківщині захворіли 2488 людей, з них 1028 (41,3%) – це діти до 17 років. Захворюваність у порівнянні з минулим тижнем зросла на 33,0%, але поки що показники не перевищують епідемічний поріг.

Найбільше захворілих у Харківському районі, найменше – у Куп’янському.

Ушпиталили 98 осіб, з них 43 дитини (43,9%).

Летальних випадків не було.

💉 Станом на 13.01.2025 проти грипу вакцинувалися 2651 людей на Харківщині, з них 2231 (84,2%) – особи з груп ризику, зокрема медичних працівників – 1875, дітей до 5 років – 186.

Читайте також: Один із харківських потягів їздитиме швидше: деталі, зміни в розкладі

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Трамваї завтра не ходитимуть в одному з районів Харкова
Трамваї завтра не ходитимуть в одному з районів Харкова
13.01.2025, 17:27
Кількість хворих на грип і ГРВІ на Харківщині зросла
Кількість хворих на грип і ГРВІ на Харківщині зросла
13.01.2025, 19:10
Цілий день ворог обстрілював Куп’янський район – куди прилітало, наслідки
Цілий день ворог обстрілював Куп’янський район – куди прилітало, наслідки
13.01.2025, 08:34
Дівчинку, що загубилася вночі, знайшли у Харкові копи
Дівчинку, що загубилася вночі, знайшли у Харкові копи
13.01.2025, 18:12
Один із харківських потягів їздитиме швидше: деталі, зміни в розкладі
Один із харківських потягів їздитиме швидше: деталі, зміни в розкладі
13.01.2025, 16:20
Про бої поблизу Дворічної та Лозової повідомляє Генштаб ЗСУ
Про бої поблизу Дворічної та Лозової повідомляє Генштаб ЗСУ
13.01.2025, 16:51

Новини за темою:

19:30
Захворюваність на грип та ГРВІ серед харків’ян різко впала у свята
14:27
Грип птиці виявили на Харківщині: що тепер
13:42
Що з захворюваністю у Харкові: у мерії назвали цифри за тиждень
20:17
Харків’яни хворіють не тільки на COVID-19, а й на бокавірус і метапневмовірус
15:22
Що відбувається із захворюваністю на грип, ГРВІ й COVID-19 в Харкові

Ви читали новину: «Кількість хворих на грип і ГРВІ на Харківщині зросла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 19:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині більш ніж на 30% зросла кількість пацієнтів, у яких діагностували гострі респіраторні вірусні інфекції.".