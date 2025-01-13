Кількість хворих на грип і ГРВІ на Харківщині зросла
На Харківщині більш ніж на 30% зросла кількість пацієнтів, у яких діагностували гострі респіраторні вірусні інфекції.
Про це повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики захворювань.
🤧 На гострі респіраторні вірусні інфекції на другому тижні 2025 року на Харківщині захворіли 2488 людей, з них 1028 (41,3%) – це діти до 17 років. Захворюваність у порівнянні з минулим тижнем зросла на 33,0%, але поки що показники не перевищують епідемічний поріг.
Найбільше захворілих у Харківському районі, найменше – у Куп’янському.
Ушпиталили 98 осіб, з них 43 дитини (43,9%).
Летальних випадків не було.
💉 Станом на 13.01.2025 проти грипу вакцинувалися 2651 людей на Харківщині, з них 2231 (84,2%) – особи з груп ризику, зокрема медичних працівників – 1875, дітей до 5 років – 186.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: грипп, ОРВИ, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 19:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині більш ніж на 30% зросла кількість пацієнтів, у яких діагностували гострі респіраторні вірусні інфекції.".