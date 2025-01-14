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Почти полтысячи раз за сутки обстреляла РФ позиции ВСУ на севере Харьковщины

Фронт 11:43   14.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Почти полтысячи раз за сутки обстреляла РФ позиции ВСУ на севере Харьковщины Фото: Генштаб ВСУ

О боях и потерях российских оккупантов на севере области проинформировали в сводке за 14 января в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг дважды штурмовал позиции наших войск в районе населенного пункта Волчанск. Российские оккупанты нанесли 66 ударов дронами-камикадзе и совершили 427 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – сообщили в ВСУ.

За сутки россияне потеряли 111 бойцов: 52 из них – убиты, 59 – ранены. Кроме того, на Харьковском направлении СОУ уничтожили 86 единиц вооружения и спецтехники: семь артсистем, 15 авто, 61 БПЛА, а также – 88 укрытий врага, две стартовые площадки для запуска беспилотников и два места для хранения боеприпасов.

Читайте также: Враг дважды атаковал позиции ВСУ в районе Волчанска – данные Генштаба

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • Категории: Фронт, Харьков; ;

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  • • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 11:43;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и потерях российских оккупантов на севере области проинформировали в сводке за 14 января в ОТГВ «Харьков».".