Почти полтысячи раз за сутки обстреляла РФ позиции ВСУ на севере Харьковщины
О боях и потерях российских оккупантов на севере области проинформировали в сводке за 14 января в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки враг дважды штурмовал позиции наших войск в районе населенного пункта Волчанск. Российские оккупанты нанесли 66 ударов дронами-камикадзе и совершили 427 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – сообщили в ВСУ.
За сутки россияне потеряли 111 бойцов: 52 из них – убиты, 59 – ранены. Кроме того, на Харьковском направлении СОУ уничтожили 86 единиц вооружения и спецтехники: семь артсистем, 15 авто, 61 БПЛА, а также – 88 укрытий врага, две стартовые площадки для запуска беспилотников и два места для хранения боеприпасов.
Читайте также: Враг дважды атаковал позиции ВСУ в районе Волчанска – данные Генштаба
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Почти полтысячи раз за сутки обстреляла РФ позиции ВСУ на севере Харьковщины»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 11:43;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и потерях российских оккупантов на севере области проинформировали в сводке за 14 января в ОТГВ «Харьков».".