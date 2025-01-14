Майже пів тисячі разів на добу обстріляла РФ позиції ЗСУ на півночі Харківщини

Про бої та втрати російських окупантів на півночі області поінформували у зведенні за 14 січня в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби ворог двічі штурмував позиції наших військ в районі населеного пункту Вовчанськ. Російські окупанти завдали 66 ударів дронами-камікадзе та здійснили 427 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – повідомили у ЗСУ.

За добу росіяни втратили 111 бійців: 52 з них – убиті, 59 – поранені. Крім того, на Харківському напрямку СОУ знищили 86 одиниць озброєння та спецтехніки: сім артсистем, 15 авто, 61 БПЛА, а також – 88 укриттів ворога, два стартові майданчики для запуску безпілотників та два місця для зберігання боєприпасів.