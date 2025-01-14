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Майже пів тисячі разів на добу обстріляла РФ позиції ЗСУ на півночі Харківщини

Фронт 11:43   14.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже пів тисячі разів на добу обстріляла РФ позиції ЗСУ на півночі Харківщини

Про бої та втрати російських окупантів на півночі області поінформували у зведенні за 14 січня в ОТУВ “Харків”.

Минулої доби ворог двічі штурмував позиції наших військ в районі населеного пункту Вовчанськ. Російські окупанти завдали 66 ударів дронами-камікадзе та здійснили 427 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – повідомили у ЗСУ.

За добу росіяни втратили 111 бійців: 52 з них – убиті, 59 – поранені. Крім того, на Харківському напрямку СОУ знищили 86 одиниць озброєння та спецтехніки: сім артсистем, 15 авто, 61 БПЛА, а також – 88 укриттів ворога, два стартові майданчики для запуску безпілотників та два місця для зберігання боєприпасів.

Читайте також: Ворог двічі атакував позиції ЗСУ у районі Вовчанська – дані Генштабу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Категорії: Фронт, Харків; ;

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 11:43;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та втрати російських окупантів на півночі області поінформували у зведенні за 14 січня в ОТУВ “Харків”.".