Заместитель Генсекретаря ООН и Верховный комиссар ООН впервые посетили Харьков
Харьков посетили заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер и Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, сообщила ХОВА.
На официальной встрече представители ООН обсуждали сотрудничество в сфере гуманитарной поддержки жителей Харьковщины и прохождение осенне-зимнего периода в области.
Харьковщина нуждается в 41 модульной котельной, 94 когенерационных установках, а также более 100 генераторов высокой мощности.
«Совместно с органами государственной власти, местного самоуправления, общественными организациями будем продолжать сотрудничество и дальнейшую поддержку Харьковщины. Учитывая наш опыт сотрудничества, также должны пересмотреть подходы всей системы ООН, чтобы убедиться, что мы оказываем именно ту помощь, в которой нуждается Украина и Харьковщина в частности», – сказал Том Флетчер.
Все гуманитарные агентства ООН привержены делу поддержки Украины, подчеркнул Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
«Сегодня я общался с жителями области, получившими денежную помощь от ООН. Благодаря этой поддержке, они могут покупать твердое топливо для обогрева в зимний период. Это пример проектов, поддерживаемых УВКБ ООН, Офисом Верховного комиссара и другими агентствами ООН», – отметил Филиппо Гранди.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ООН, Том Флетчер, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 22:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков посетили заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер и Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, сообщила ХОВА.".