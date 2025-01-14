Заместитель Генсекретаря ООН и Верховный комиссар ООН впервые посетили Харьков

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер в Харькове. Фото: ХОВА

Харьков посетили заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер и Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, сообщила ХОВА.

На официальной встрече представители ООН обсуждали сотрудничество в сфере гуманитарной поддержки жителей Харьковщины и прохождение осенне-зимнего периода в области.

Харьковщина нуждается в 41 модульной котельной, 94 когенерационных установках, а также более 100 генераторов высокой мощности.

«Совместно с органами государственной власти, местного самоуправления, общественными организациями будем продолжать сотрудничество и дальнейшую поддержку Харьковщины. Учитывая наш опыт сотрудничества, также должны пересмотреть подходы всей системы ООН, чтобы убедиться, что мы оказываем именно ту помощь, в которой нуждается Украина и Харьковщина в частности», – сказал Том Флетчер.

Все гуманитарные агентства ООН привержены делу поддержки Украины, подчеркнул Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Сегодня я общался с жителями области, получившими денежную помощь от ООН. Благодаря этой поддержке, они могут покупать твердое топливо для обогрева в зимний период. Это пример проектов, поддерживаемых УВКБ ООН, Офисом Верховного комиссара и другими агентствами ООН», – отметил Филиппо Гранди.