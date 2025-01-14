Заступник Генсекретаря ООН і Верховний комісар ООН вперше відвідали Харків
Харків відвідали заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Том Флетчер і Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, повідомила ХОВА.
На офіційній зустрічі представники ООН обговорювали співпрацю у сфері гуманітарної підтримки жителів Харківщини та сталого проходження осінньо-зимового періоду в області.
Харківщина потребує 41 модульну котельню, 94 когенераційні установки, а також понад 100 генераторів високої потужності.
«Спільно з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями будемо продовжувати наше співробітництво і подальшу підтримку Харківщини. Враховуючи наш досвід співпраці, також маємо переглянути підходи всієї системи ООН, щоб переконатися, що ми надаємо саме ту допомогу, якої потребує Україна і Харківщина зокрема», – сказав Том Флетчер.
Всі гуманітарні агенції ООН віддані справі підтримки України, наголосив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.
«Сьогодні я спілкувався з жителями області, які отримали грошову допомогу від ООН. Завдяки цій підтримці вони можуть купувати тверде паливо для обігріву у зимовий період. Це приклад проєктів, які підтримуються УВКБ ООН, Офісом Верховного комісара та іншими агенціями ООН», – зазначив Філіппо Гранді.
Читайте також: Терехов святкує день народження. Як вітають мера Харкова
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ООН, Том Флетчер, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Заступник Генсекретаря ООН і Верховний комісар ООН вперше відвідали Харків»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 22:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків відвідали заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Том Флетчер і Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, повідомила ХОВА.".