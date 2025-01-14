Live
  • Вт 14.01.2025
  • Харків  -2°С
  • USD 42.27
  • EUR 43.13

Заступник Генсекретаря ООН і Верховний комісар ООН вперше відвідали Харків

Суспільство 22:12   14.01.2025
Оксана Якушко
Заступник Генсекретаря ООН і Верховний комісар ООН вперше відвідали Харків

Харків відвідали заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Том Флетчер і Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, повідомила ХОВА.

На офіційній зустрічі представники ООН обговорювали співпрацю у сфері гуманітарної підтримки жителів Харківщини та сталого проходження осінньо-зимового періоду в області.

Харківщина потребує 41 модульну котельню, 94 когенераційні установки, а також понад 100 генераторів високої потужності.

«Спільно з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями будемо продовжувати наше співробітництво і подальшу підтримку Харківщини. Враховуючи наш досвід співпраці, також маємо переглянути підходи всієї системи ООН, щоб переконатися, що ми надаємо саме ту допомогу, якої потребує Україна і Харківщина зокрема», – сказав Том Флетчер.

Всі гуманітарні агенції ООН віддані справі підтримки України, наголосив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

«Сьогодні я спілкувався з жителями області, які отримали грошову допомогу від ООН. Завдяки цій підтримці вони можуть купувати тверде паливо для обігріву у зимовий період. Це приклад проєктів, які підтримуються УВКБ ООН, Офісом Верховного комісара та іншими агенціями ООН», – зазначив Філіппо Гранді.

заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Том Флетчер у Харкові

Читайте також: Терехов святкує день народження. Як вітають мера Харкова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Заступник Генсекретаря ООН і Верховний комісар ООН вперше відвідали Харків
Заступник Генсекретаря ООН і Верховний комісар ООН вперше відвідали Харків
14.01.2025, 22:12
Трамваї завтра не ходитимуть в одному з районів Харкова
Трамваї завтра не ходитимуть в одному з районів Харкова
13.01.2025, 17:27
Військова ЗСУ врятувала поранену корову Мілку у Липцях на Харківщині (відео)
Військова ЗСУ врятувала поранену корову Мілку у Липцях на Харківщині (відео)
14.01.2025, 21:31
Терехов святкує день народження. Як вітають мера Харкова
Терехов святкує день народження. Як вітають мера Харкова
14.01.2025, 16:22
Новини Харкова — головне за 14 січня: напад на ТЦК, чутно вибухи
Новини Харкова — головне за 14 січня: напад на ТЦК, чутно вибухи
14.01.2025, 22:19
Вибухи чули у Харкові: були пуски КАБів, що відомо (доповнюється)
Вибухи чули у Харкові: були пуски КАБів, що відомо (доповнюється)
14.01.2025, 17:22

Новини за темою:

09:26
Занадто багато людей на Заході стали байдужими до злочинів РФ – Ходжес
13:36
930 тис. жителів Харківщини отримають гуманітарну підтримку у 2025-му – ХОВА
09:51
Трюдо заявив: захоплення РФ “дюйма території України” дестабілізує весь світ
14:08
Вибиті 700 вікон: будівлю Держпрому в Харкові спершу законсервують
09:47
Росія в Радбезі ООН суперечить здоровому глузду – Лубінець

Ви читали новину: «Заступник Генсекретаря ООН і Верховний комісар ООН вперше відвідали Харків»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 22:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків відвідали заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Том Флетчер і Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, повідомила ХОВА.".