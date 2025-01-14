Заступник Генсекретаря ООН і Верховний комісар ООН вперше відвідали Харків

Харків відвідали заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Том Флетчер і Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, повідомила ХОВА.

На офіційній зустрічі представники ООН обговорювали співпрацю у сфері гуманітарної підтримки жителів Харківщини та сталого проходження осінньо-зимового періоду в області.

Харківщина потребує 41 модульну котельню, 94 когенераційні установки, а також понад 100 генераторів високої потужності.

«Спільно з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями будемо продовжувати наше співробітництво і подальшу підтримку Харківщини. Враховуючи наш досвід співпраці, також маємо переглянути підходи всієї системи ООН, щоб переконатися, що ми надаємо саме ту допомогу, якої потребує Україна і Харківщина зокрема», – сказав Том Флетчер.

Всі гуманітарні агенції ООН віддані справі підтримки України, наголосив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

«Сьогодні я спілкувався з жителями області, які отримали грошову допомогу від ООН. Завдяки цій підтримці вони можуть купувати тверде паливо для обігріву у зимовий період. Це приклад проєктів, які підтримуються УВКБ ООН, Офісом Верховного комісара та іншими агенціями ООН», – зазначив Філіппо Гранді.